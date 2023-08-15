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الاتصالات تحذر من رسائل مضللة حول تسجيل للمكالمات

منذ ساعة واحدة
الاتصالات تحذر من رسائل مضللة حول تسجيل للمكالمات

وطنا اليوم:حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأردنيين، من رسائل إلكترونية يتم تداولها عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، تفيد بوجود مراقبة وتسجيل للمكالمات والاتصالات.
ودعت الهيئة في منشور لها عبر تويتر “إكس”، صباح الثلاثاء، إلى عدم الانقياد وراء الرسائل المتداولة، التي تحتوي على معلومات مضللة، والتحقق من صحة الرسائل بالاتصال مع الجهات المعنية


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