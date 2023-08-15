الغذاء والدواء: مؤسسات تستخدم مستلزمات طبية وتعيد تعقيمها بطريقة مخالفة

وطنا اليوم:أوضحت مديرة مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات نغم الحوراني، آلية استخدام المؤسسات الطبية لمستلزمات “المرة الواحدة”، مؤكدة أن “السرنجة” لا يعاد تعقيمها، والمقصود بتلك المستلزمات هي المستخدمة في العمليات الجراحية.

وقالت الحوراني ، أن آلية رقابة المؤسسة للمستلزمات الطبية تبدأ من استيرادها من خلال التحقق من شهادتها وإجازة تداولها في الأسواق، مضيفة أن المؤسسة تنفذ جولات تفتيشية على المستشفيات والمراكز الطبية بشكل دوري.

ولفتت إلى أنه تم ضبط مستلزمات طبية استخدمت وتم إعادة تعقيمها، علما أنها مصنعة على أن تستخدم لمرة واحدة من بلد المنشأ، موضحة أن عدد المخالفات ليس بكبير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

يتمثل خطر استخدام المستلزمات لأكثر من مرة بأنها تؤثر سلبا على المريض، وعلى جودة المنتج المصنع لغاية استخدامه لمرة واحدة”، بحسب الحوراني.

يشار إلى أن مستشفيات ومراكز صحية تلجأ إلى استخدام مستلزمات “المرة الواحدة” خلال تقديمها للخدمة الطبية للمرضى، مثل الحقن والـ “سرنجات” اللازمة لسحب الدم وحقن بعض الأدوية الوريدية