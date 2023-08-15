النابلسي: لدينا خطط وبرامج لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم

وطنا اليوم:شارك وزير الشباب، محمد سلامه النابلسي، اليوم الاثنين في فعاليات الجلسة الحوارية حول “دور الشباب في ترجمة رؤى جلالة الملك”، التي نظمتها مديرية شباب العقبة.

وحضر الجلسة، محافظ العقبة الدكتور خالد الحجاج والنائب عبيد ياسين ورئيس مجلس المحافظة عماد عمرو ومدير شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي، وبمشاركة مجموعة من شباب وشابات العقبة.

وأكد النابلسي خلال الجلسة على أن الشباب ركيزة أساسية ضمن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بما تتضمنه من مشاريع ومبادرات.

وقال: لدينا في وزارة الشباب خطط وبرامج شبابية طموحة ننفذها بالتعاون مع شركائنا تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

وبين أن الوزارة تمضي في تفعيل المراكز الشبابية وتطوير البرامج الشبابية التي تلبي تطلعات الشباب واحتياجاتهم وتمكنهم من تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم وتعزز من مشاركتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى البرامج التي تنفذها الوزارة في إطار التمكين السياسي كالمعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية وخطة الوزارة في تحديث المنظومة السياسية وبرامج التمكين الاقتصادي كالملتقيات الريادية وبرامج التطوع وبرامج تنمية مهارات الشباب كبرنامج مهاراتي وبرامج الشباب والأمن والسلم المجتمعي وبرامج وبرامج الصحة والنشاط البدني وتوطين المبادرات الشبابية وما تقدمه الوزارة من دعم للرياديين الشباب من خلال حواضن الابتكار والأركان الشبابية.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل مع الشباب أنفسهم في تنفيذ البرامج الشبابية بما يرتقي بالعمل الشبابي في المملكة وبما يترجم الرؤى الملكية في النهوض بالشباب والارتقاء بهم ويعزز من دورهم في عملية صنع القرار.

من جانبه، ثمن محافظ العقبة الدور الذي توليه وزارة الشباب والبرامج النوعية التي تقدمها في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم بما ينسجم مع دورهم الإيجابي في بناء ونهضة الوطن.

وأشاد بدور مديرية شباب العقبة في توفير البيئة الحاضنة للشباب والتي تقدم أنشطة شبابية جاذبة تستحوذ اهتمام الشباب الشريحة الأكبر في المجتمع سيما في مجالات القيادة والريادة والمشاركة الفاعلة.

بدوره، أشاد النائب عبيد ياسين بالنقلة النوعية لبرامج الشباب الراميه إلى إحداث تطور يواكب متغيرات الحياة وإشراك الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية بما يعزز عملية الإصلاح الشامل إنطلاقا من رؤية جلالة الملك في تعميق دور الشباب الإيجابي في الحياة العامة سياسيا واقتصاديا، لافتا إلى الدعم والاهتمام الملكي للشباب كونهم بناة المستقبل.

من جهته، أعرب رئيس مجلس محافظة العقبة عن تشاركية مجلس المحافظة مع الوزارة في انخراط الشباب وأولوياتهم الوطنية بما يحقق الأهداف التنموية المجتمعية، مؤكدا أهمية خلق جيل شبابي واع لهموم وطنه ومجتمعه قادر على المشاركه الحقيقية في خلق فرص بناءة تسهم في حل المشكلات وتجاوز العقبات التي تحول دون التقدم والنماء.

وناقش الشباب المشاركون مجموعة من القضايا والتطلعات الشبابية في المحافظة، كما طرحوا مختلف التحديات والبدائل والمبادرات الشبابية التي من شأنها تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

وعلى هامش اللقاء، التقى النابلسي بالشباب والشابات أعضاء فريق نادي مدينة الأمير حمزة للشباب المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية ضمن مرحلة النهائي الذهبي لسباحة الزعانف التي ستقام في الصين، واطلع على استعدادتهم للمشاركة في منافسات البطولة