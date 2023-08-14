افتتاح بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاماً

وطنا اليوم:مندوباً عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، افتتح الدكتور ساري حمدان، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، اليوم الإثنين، بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاماً والتي يستضيفها الاتحاد الأردني للمصارعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وحضر حفل الافتتاح، رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، السيد نيناد لالوفيتش، والدكتور خالد عطيات نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية والأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا نظمي السعيد، ورئيس الاتحاد الأردني للمصارعة، محمد العواملة.

هذا ويُشارك في منافسات البطولة 1200 مشارك ومشاركة يُمثلون 63 دولة ويتنافسون على مدار 7 أيام في منافستي المصارعة الحرة والمصارعة الرومانية.

ورحب رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة، محمد العواملة، بالدول المشاركة ومتمنياً لكافة اللاعبين واللاعبات كل التوفيق وقدم “العواملة” شكره للاتحاد الدولي للمصارعة على الثقة الممنوحة للأردن لاستضافة هذا الحدث الكبير.

من جانبه عبر رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة عن اعجابه بالجهود الأردنية في التنظيم ومؤكداً أهمية استضافة الأردن لبطولة العالم لتطوير هذه الرياضة في الأردن وزيادة عدد ممارسيها ومتمنياً النجاح والتوفيق لكافة المشاركين.

واشتمل حفل الافتتاح على عروض ولوحات فنية وطنية ومقطوعات موسيقية قدمتها موسيقات القوات المسلحة ونادي الجيل الجديد وفرقة شابات السلط للفلكلور الشعبي وتم عرض فيديو ترويجي للسياحة في الأردن من انتاج هيئة تنشيط السياحة.

ومنح الاتحاد الدولي للمصارعة الأردن شرف استضافة بطولة العالم وذلك بعد نجاحه اللافت في استضافة بطولة آسيا تحت 15 و20 عاماً والتي جرت في شهر تموز / يوليو الماضي.

وكان الاتحاد الأردني للمصارعة قد أنهى بزمنٍ قياسي كافة استعداداته لاستضافة هذه البطولة التي تعد إحدى أقوى البطولات على روزنامة الاتحاد الدولي للمصارعة. حيث تم تجهيز صالة الأميرة سمية لتتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي فيما يتعلق باستضافة بطولاته العالمية والصالات التدريبية وكل المرافق الخاصة بالبطولة