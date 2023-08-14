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أمطار غزيرة في عدة مناطق جنوب الأردن

منذ ساعة واحدة
أمطار غزيرة في عدة مناطق جنوب الأردن

وطنا اليوم:شهدت عدة مناطق في جنوب الأردن، الاثنين، تساقط غزير للأمطار، ما أدى إلى تشكل السيول الجارفة في منطقة دلاغة في إلقليم البترا.
كما شهدت مناطق الطيبة والراجف أمطار غزيرة، بالتزامن مع الموجة الحارة التي تؤثر على الأردن منذ السبت الماضي.
وكانت شهدت عدة مناطق أمس الأحد، موجات غبارية كثيفة، أدت إلى شبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية، خاصة المناطق الشمالية الشرقية.
وتشهد محافظات الأردن، موجة حر لاهبة، وارتفاع في درجات الحرارة لامست أرقاما قياسي


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