تشكل سُحب ركامية فوق عمّان والزرقاء

وطنا اليوم:تتعرض أجزاء مختلفة من جنوب الأردن، لأحوال جوية استثنائية وغير معتادة لشهر آب، تتمثل بهطول زخات من الأمطار مترافقة مع عواصف رعدية و رياح هابطة.

وقال مركز طقس العرب للتنبؤات الجوية، إن سحبا ركامية تتكون فوق شرقي العاصمة عمّان والزرقاء، قد يرافقها هطول زخات من الأمطار و نشاط في الرياح.

وأضاف أن هذه الأحوال الجوية تحدث وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة تجاوز 40 مئوية في عدد من مناطق المملكة، منها أجزاء من العاصمة عمان