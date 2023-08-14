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تشكل سُحب ركامية فوق عمّان والزرقاء

منذ 3 ثواني
تشكل سُحب ركامية فوق عمّان والزرقاء

وطنا اليوم:تتعرض أجزاء مختلفة من جنوب الأردن، لأحوال جوية استثنائية وغير معتادة لشهر آب، تتمثل بهطول زخات من الأمطار مترافقة مع عواصف رعدية و رياح هابطة.
وقال مركز طقس العرب للتنبؤات الجوية، إن سحبا ركامية تتكون فوق شرقي العاصمة عمّان والزرقاء، قد يرافقها هطول زخات من الأمطار و نشاط في الرياح.
وأضاف أن هذه الأحوال الجوية تحدث وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة تجاوز 40 مئوية في عدد من مناطق المملكة، منها أجزاء من العاصمة عمان


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