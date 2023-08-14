وطنا اليوم:تتعرض أجزاء مختلفة من جنوب الأردن، لأحوال جوية استثنائية وغير معتادة لشهر آب، تتمثل بهطول زخات من الأمطار مترافقة مع عواصف رعدية و رياح هابطة.
وقال مركز طقس العرب للتنبؤات الجوية، إن سحبا ركامية تتكون فوق شرقي العاصمة عمّان والزرقاء، قد يرافقها هطول زخات من الأمطار و نشاط في الرياح.
وأضاف أن هذه الأحوال الجوية تحدث وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة تجاوز 40 مئوية في عدد من مناطق المملكة، منها أجزاء من العاصمة عمان
تشكل سُحب ركامية فوق عمّان والزرقاء
وطنا اليوم:تتعرض أجزاء مختلفة من جنوب الأردن، لأحوال جوية استثنائية وغير معتادة لشهر آب، تتمثل بهطول زخات من الأمطار مترافقة مع عواصف رعدية و رياح هابطة.