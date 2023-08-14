الانتهاء من إعادة تأهيل الطريق الملوكي القصر-الربة

وطنا اليوم:أنهت وزارة الاشغال العامة والاسكان أعمال المشروع الخاص بتحسين واعادة تأهيل

جزء من الطريق الملوكي القصر –الربة.

وقالت الوزارة أنه سيتم وبالتعاون مع مديرية الامن العام إعادة حركة السير إلى طبيعتها وفتح الطريق رسميا اعتبارا من ظهر يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 15 آب 2023.

وتضمنت أعمال المشروع إزالة طبقات الإسفلت القائمة، وتنفيذ طبقات الفرشيات، وأعمال الخلطات الإسفلتية الجديدة، بالإضافة إلى أعمال السلامة المرورية من دهانات وعاكسات أرضية وتركيب مطبات نموذجية وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا.

يذكر أن المشروع الخاص بتحسين وأعادة تاهيل جزء من الطريق الملوكي -القصر –الربة-مثلث راكين إمتد من مثلث الياروت –القصر ولغاية مدخل كلية الزراعة –الربة، حيث بلغ طول المشروع نحو 3.5 كلم للاتجاهين وبمجموع اطوال بلغت 7 كم، بواقع 4 مسارب في الاتجاهين إضافة الى الجزيرة الوسطية.

وحظي المشروع بمتابعة مستمرة من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن لضمان إستكمال الأعمال وفق المواصفات والمعايير الفنية العالمية وضمن المدة الزمنية المحددة، حيث وجه أبو السمن الشكر للكوادر العاملة على المشروع خلال فترة التنفيذ لحسن آدائها والتزامها بالمدة الزمنية للمشروع