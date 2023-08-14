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الغذاء والدواء تغلق 17 منشأة تجارية بجرش

منذ ساعة واحدة
الغذاء والدواء تغلق 17 منشأة تجارية بجرش

وطنا اليوم:أغلق مكتب مؤسسة الغذاء والدواء في محافظة جرش 17 منشأة تجارية، كما أوقفت 82 منشأة غذائية منذ بداية العام الحالي ولغاية 26 تموز.
وقالت المؤسسة، إن مكتب جرش التابع للمؤسسة نفذ 1956 زيارة على منشآت غذائية منذ بداية العام الحالي ولغاية 26 تموز، وحررت 1568 إنذارا لمنشآت غذائية داخل المحافظة، وفقا للمملكة.
وأضافت أن مكتب جرش أتلف 2286،86 كيلوغرام من المواد الغذائية الصلبة في الفترة ذاتها، كما أتلف 183 لترا من المواد الغذائية السائلة، مشيرا إلى أن مكتب جرش تلقى 44 شكوى


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