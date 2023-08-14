إنجاز 40% من مشاريع مديرية آثار المفرق

وطنا اليوم:أكّد مدير آثار محافظة المفرق عماد عبيدات، الاثنين، أن نسبة إنجاز مشاريع مديرية آثار المفرق الممولة من مجلس المحافظة وصلت إلى قرابة 40%، لافتا إلى أن مخصصاتهم من مجلس المحافظة بلغت 290 ألف دينار لعام 2023.

وقال عبيدات إن العمل جاري من قبل مديرية آثار المفرق لعمل تأهيل عدد من المواقع الأثرية بشكل جيد وعمل الصيانة الوقائية بهدف استدامتها.

وأشار إلى أن العمل جار حاليا في مدينة رحاب، الفدين، الباعج، وحيان، ولاحقا سيتم الانتقال للعمل في الرويشد ودير الكهف.

وبين عبيدات أن أعمال الصيانة والعناية بالمواقع الاثرية لا تنتهي ويتم الاستعانة بمتخصصين وتشغيل أيدي عاملة للحفاظ على المواقع الاثرية الموجودة بالمحافظة