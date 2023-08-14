بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

إنجاز 40% من مشاريع مديرية آثار المفرق

منذ ساعة واحدة
إنجاز 40% من مشاريع مديرية آثار المفرق

وطنا اليوم:أكّد مدير آثار محافظة المفرق عماد عبيدات، الاثنين، أن نسبة إنجاز مشاريع مديرية آثار المفرق الممولة من مجلس المحافظة وصلت إلى قرابة 40%، لافتا إلى أن مخصصاتهم من مجلس المحافظة بلغت 290 ألف دينار لعام 2023.
وقال عبيدات إن العمل جاري من قبل مديرية آثار المفرق لعمل تأهيل عدد من المواقع الأثرية بشكل جيد وعمل الصيانة الوقائية بهدف استدامتها.
وأشار إلى أن العمل جار حاليا في مدينة رحاب، الفدين، الباعج، وحيان، ولاحقا سيتم الانتقال للعمل في الرويشد ودير الكهف.
وبين عبيدات أن أعمال الصيانة والعناية بالمواقع الاثرية لا تنتهي ويتم الاستعانة بمتخصصين وتشغيل أيدي عاملة للحفاظ على المواقع الاثرية الموجودة بالمحافظة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:33

رئيس جامعة فيلادلفيا: خدمة المجتمع المحلي ضمن قائمة أولوياتنا‎

11:31

مجموعة بسطامي وصاحب تطلق مبادرة المسؤولية الاجتماعية عين للقيادة الآمنة على الطرقات‎

11:19

انفراج تدريجي لشدة الحر اعتباراً من ساعات الليل المُتأخرة

11:13

البرهان: السودان يواجه مؤامرة كبرى وحميدتي متعطش للسلطة

11:02

التربية: توريد 95% من الكتب المدرسية

10:58

الجفاف يضرب بقسوة بحيرة الحبانية العراقية

10:47

شاحنة حزب الله كادت تفجر لبنان..هل حملت صواريخ إيرانية؟

10:37

السقاف تبحث سبل التعاون الاستثماري مع السفير التركي

10:31

الملك يتوجه إلى مصر للمشاركة بـ قمة العلمين

10:26

جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

10:11

فتى أردني يُسمّع القرآن غيبا بجلسة واحدة

10:05

10 خدمات جديدة في مركز المقابلين للخدمات الحكومية

وفيات
وفيات الاثنين 14-8-2023وفيات الأحد 13-8-2023في رثاء الدكتور ماجد ابوجابروفيات الجمعة 11-8-2023الرقيب علاء الرحامنة في ذمة الله