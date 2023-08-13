سيول بالديسة وأمطار في عجلون وعواصف رملية بالمفرق

وطنا اليوم:هطلت الأمطار بغزارة على منطقة الغال في بلدة الديسة جنوب الأردن، ما أدى إلى تشكل السيول الجارفة

وفي تطور مفاجئ على موجة الحر شهدت محافظة عجلون تساقطاً للأمطار عصر اليوم، فيما شهدت مناطق واسعة من شرق الاردن مساء اليوم الأحد ، عواصف رملية غير مسبوقة، في ظل موجة حر عالية تشهدها المنطقة، ويعاني منها العالم بسبب التغير المناخي .

وهبت رياح محملة بالغبار مناطق واسعة من محافظة المفرق والرويشد والبادية الشمالية الشرقية وانعدمت الرؤية على الطرقات ،كما شهدت مناطق في جنوب المملكة عواصف رملية .

وتشهد المملكة موجة حر شديدة الحرارة، اتخذت خلالها اجراءات احترازية ووقائية، وأعلنت كثير من الجامعات عن تعطيل الطلبة اليوم، فيما اعلنت الكثير عن تعليق دوامها ليوم غد، وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة .

واطلقت مديرية الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة تحذيرات يجب اتباعها اثناء موجة الحر للسلامة العامة ومنعاً من التعرض لضربات الشمس التي تكون أحيانا قاتلة خاصة للاطفال .