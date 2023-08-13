استحداث مديريَّة للإعلام الرَّقمي في هيئة الإعلام

وطنا اليوم:وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة الإعلام لسنة 2023م، وذلك لغايات استحداث مديريَّة للإعلام الرَّقمي في الهيئة، مواكبةً للتحوُّل الكبير الذي طرأ على المُنتَج الإعلامي الذي يتَّجه إلى التحوُّل الرَّقمي من خلال التَّطبيقات والبرامج عبر الإنترنت.

كما يتضمَّن مشروع النِّظام تعديلات على الهيكل الإداري للهيئة، بما يضمن حُسن سير العمل وأداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه.