إصدار وثيقة للتخفيف من تكاليف بيوت العزاء في المفرق

وطنا اليوم:في مبادرة تهدف للتخفيف من المصاريف الباهضة التي تصرف في بيوت العزاء، وتتكبدها عائلات المتوفى، تتوجه العديد من العشائر الأردنية لإصدار وثيقة وخارطة لتنظيم بيوت العزاء.

وبحث اجتماع دعى له وجهاء قضاء رحاب، بمحافظة المفرق، آلية التخفيف من أعباء فتح بيوت العزاء على الأسر والعائلات في ظل ازدياد عدد السكان وبعد المسافة وارتفاع التكاليف.

وخلص الإجتماع لإصدار وثيقة تشاورية للتخفيف عن أهل المتوفى، وإلغاء عادة العشاء في ثالث أيام العزاء وتحديد أوقات لإستقبال المعزين.

يشار إلى أن هذه المبادرة المجتمعية، لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقها مثيلاتها في محافظتي ومادبا واربد لترشيد تكاليف الأفراح والأتراح على المواطنين