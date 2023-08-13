بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

إصدار وثيقة للتخفيف من تكاليف بيوت العزاء في المفرق

منذ ساعة واحدة
إصدار وثيقة للتخفيف من تكاليف بيوت العزاء في المفرق

وطنا اليوم:في مبادرة تهدف للتخفيف من المصاريف الباهضة التي تصرف في بيوت العزاء، وتتكبدها عائلات المتوفى، تتوجه العديد من العشائر الأردنية لإصدار وثيقة وخارطة لتنظيم بيوت العزاء.
وبحث اجتماع دعى له وجهاء قضاء رحاب، بمحافظة المفرق، آلية التخفيف من أعباء فتح بيوت العزاء على الأسر والعائلات في ظل ازدياد عدد السكان وبعد المسافة وارتفاع التكاليف.
وخلص الإجتماع لإصدار وثيقة تشاورية للتخفيف عن أهل المتوفى، وإلغاء عادة العشاء في ثالث أيام العزاء وتحديد أوقات لإستقبال المعزين.
يشار إلى أن هذه المبادرة المجتمعية، لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقها مثيلاتها في محافظتي ومادبا واربد لترشيد تكاليف الأفراح والأتراح على المواطنين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:26

الأردني الكويتي يمول شراء اجهزة التراساوند للجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة

20:22

سيول بالديسة وأمطار في عجلون وعواصف رملية بالمفرق

20:14

4 قتلى على الأقل بهجوم على مرقد شيعي في إيران

20:05

استحداث مديريَّة للإعلام الرَّقمي في هيئة الإعلام

19:54

أورنج تقدم دورات تدريبية لطلبة المدارس بالتعاون مع مركز زها الثقافي

19:46

رئيس جامعة اليرموك يقرر تحويل محاضرات الطلاب للتعلم عن بعد غدا

19:39

منتخب كرة السلة للسيدات يفوز على نظيره التايلاندي

19:34

لماذا تختلف درجات الحرارة بين المحطات والمركبات؟

19:25

اسقاط طائرة مسيرة على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية محملة بمواد مخدرة

19:18

خلال أقل من ساعتين.. ثلاثة زلازل تضرب ملاطيا التركية

19:11

منح الملك أعلى وسام من الاتحاد الدولي للمصارعة

19:07

#عاجل طالع بالتفاصيل .. قانون السير الجديد

وفيات
وفيات الأحد 13-8-2023في رثاء الدكتور ماجد ابوجابروفيات الجمعة 11-8-2023الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023