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منح الملك أعلى وسام من الاتحاد الدولي للمصارعة

منذ ساعة واحدة
منح الملك أعلى وسام من الاتحاد الدولي للمصارعة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة السيد نيناد لالوفيتش، وذلك بالتزامن مع استضافة الأردن لفعاليات بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاماً والتي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 20 آب الحالي.
ومنح رئيس الاتحاد الدولي، جلالة الملك، وسام الاتحاد الدولي للمصارعة – وهو أعلى وسام يمنح من الاتحاد الدولي لقادة الدول – وذلك تقديراً لجهود جلالته في دعم الرياضة وإيمانه بدورها في تقوية روابط التضامن والصداقة بين الدول.


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