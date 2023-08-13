المياه تدعو لتسوية وابراء ذمة الاشتراكات عند نقل ملكية أي عقار

وطنا اليوم:دعت سلطة المياه وشركات المياه في المملكة (مياه الأردن – مياهنا، مياه العقبة ، مياه اليرموك)، المشتركين إلى ضرورة التأكد من نقل اشتراك عداد المياه وإبراء ذمته حال بيع أي عقار إلى مالك جديد.

وأكدت السلطة في بيان الأحد، أن تعليمات عقد الاشتراك تنص على أن مالك العداد “المشترك” هو المسؤول عنه بغض النظر عن مالك العقار، ويتحمل أية أثمان مياه أو عوائد صرف صحي مترتبة على هذا الاشتراك وجميع التبعات القانونية والإدارية والمالية المترتبة عليه.

وبينت أن قانون تحصيل الأموال الأميرية يحمل مالك العداد مسؤولية أي مستحقات متحققة على هذا الاشتراك، ويتيح الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة في حال عدم دفعها.

وناشدت المواطنين الذي يشترون أي عقار جديد بضرورة التأكد من نقل الاشتراك إلى أسمائهم وإبراء ذمتهم عن الاشتراك لأي عقار حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية والمالية لأية مستحقات مالية مترتبة عليهم.

وأكدت ضرورة قيام جميع الورثة بالتأكد من تسوية جميع المستحقات المترتبة على جميع اشتراكات المياه أو اشتراكات الصرف الصحي للعقار العائدة حال وفاة أي من المورثين لهم حتى لا تجري ملاحقتهم عن المستحقات المترتبة على هذه الاشتراكات، وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية.

ودعت الجميع إلى ضرورة المبادرة إلى تسوية جميع الأمور المتعلقة باشتراكات المياه بالتنسيق مع الجهات التابعة لسلطة المياه وشركات المياه، مؤكدة أنها تقدم تسهيلات ميسرة وتتيح إمكانية تقسيط المستحقات بهدف التخفيف على المواطنين