بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

#عاجل الجريدة الرسمية تنشر قانون الجرائم الإلكترونية

منذ ساعة واحدة
#عاجل الجريدة الرسمية تنشر قانون الجرائم الإلكترونية

وطنا اليوم:صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين. وشملت مشاريع القوانين: القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الاحد 13 / 8 / 2023 قانون الجرائم الإلكترونية، ما يعني نفاذه بعد ثلاثين يوما من تاريخ اليوم

لمشاهدة نص القانون اضغط هنا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

قريبا .. انشاء مستشفى جديد في العاصمة عمان

16:40

المياه تدعو لتسوية وابراء ذمة الاشتراكات عند نقل ملكية أي عقار

16:21

النسور أمام الملك :لقد أنجانا الله بفضل قيادتك

16:10

الموت الأسود .. الصين تسجل حالتين جديدتين بالفيروس الخطير

16:06

القبض على مطلوبَين خطرَين جداً بمداهمتين منفصلتين غرب البلقاء

15:57

الباقورة تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى الأردن

15:50

توصية نيابية بإلزام جميع المدارس الخاصة على تحويل الرواتب للبنوك

15:22

مالية النواب تحيل عطاءات لوزارة الاشغال الى الفساد

15:12

حوارية الأحزاب والمواطنين تنتقل إلى إربد

15:07

وزيرة أوروبية اشتهرت برقصها مع بوتين ترحل للإقامة في روسيا

15:00

بنك الاستثمار العربي الأردني يستكمل استحواذه على أعمال ستاندرد تشارترد بالمملكة

14:54

الملك من دارة النسور : ابيش داعي

وفيات
وفيات الأحد 13-8-2023في رثاء الدكتور ماجد ابوجابروفيات الجمعة 11-8-2023الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023