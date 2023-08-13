عاجل الجريدة الرسمية تنشر قانون الجرائم الإلكترونية

وطنا اليوم:صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين. وشملت مشاريع القوانين: القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الاحد 13 / 8 / 2023 قانون الجرائم الإلكترونية، ما يعني نفاذه بعد ثلاثين يوما من تاريخ اليوم

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