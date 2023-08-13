الملك من دارة النسور : ابيش داعي

وطنا اليوم:زار جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، دارة رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور في العامرية بمدينة السلط.

وتناول جلالته الغذاء على مائدة النسور بحضور قرابة 60 سلطيا.

وأعرب جلالة الملك عن سعادته بلقاء ابناء مدينة السلط في منزل الرئيس النسور.

من جهته تحدث النسور مرحبا بجلالة الملك، واستذكر مسيرته عندما كان رئيسا للوزراء برفقة جلالة الملك

الى ذلك اعترض مواطن موكب جلالة الملك اثناء توجهه لدارة العين عبدالله النسور.

ما ان رآى جلالة الملك الشاب المعترض حتى امر باحضاره للغذاء ووجه رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي بالاستماع للشاب وتلبية طلباته في الحال

كما مازح جلالة الملك عبدالله الثاني ابناء السلط من حضور دعوة الدكتور عبدالله النسور بقوله “ابيش داعي” تطييبًا لخاطر الحضور .

من المعروف ان السلطيين كثيروا استخدام كلمة “ابيش” في لهجتهم المحكية المحلية