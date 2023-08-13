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تمديد انتداب عدد من القضاة – اسماء

منذ 3 ثواني
تمديد انتداب عدد من القضاة – اسماء

وطنا اليوم:قرر المجلـس القضائي الأردني تجديـد انتداب القضاة الواردة أسماؤهم أدنـاه قضاة لدى المكتب الفني فـي محكمة التمييز، وذلك اعتباراً من تاريـخ (1/8/2023) ولمـدة سنـة:
القاضي السيد/ جمال عبدالكريم عيسى العفيـف
القاضي السيد/ سامر أحمد مصطفى حنون
القاضي السيد/ محمد عبد الرحمن ابراهيم خضر
القاضي السيدة/ ناريمان زكي جمال الخيري
القاضي السيدة/ فرح حسين يوسف عضيبات
القاضي السيدة/ صفناز محمد هلال الحايـك
القاضي السيدة/ منى رياض ابراهيم مسعود
القاضي السيد/ مصعب مصباح اسعد ذيـاب
تجديـد انتداب القاضي السيد/ عثمان ابراهيم محمود بني طـه قاضياً لدى المكتب الفـني في محكمة التمييز، وذلك اعتبـاراً من تاريخ (21/8/2023) ولمـدة سنـة.
وقـرر المجلـس انتداب قاضي محكمـة عمان الإبتدائية السيد/ خالـد جمال عيسى عـزام قاضياً لدى المكتب الفـني في محكمة التمييز (متفرغـاً)، وذلك اعتباراً من تاريخ (1/8/2023) ولمدة ستـة أشهر


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