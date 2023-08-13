تمديد انتداب عدد من القضاة – اسماء

وطنا اليوم:قرر المجلـس القضائي الأردني تجديـد انتداب القضاة الواردة أسماؤهم أدنـاه قضاة لدى المكتب الفني فـي محكمة التمييز، وذلك اعتباراً من تاريـخ (1/8/2023) ولمـدة سنـة:

القاضي السيد/ جمال عبدالكريم عيسى العفيـف

القاضي السيد/ سامر أحمد مصطفى حنون

القاضي السيد/ محمد عبد الرحمن ابراهيم خضر

القاضي السيدة/ ناريمان زكي جمال الخيري

القاضي السيدة/ فرح حسين يوسف عضيبات

القاضي السيدة/ صفناز محمد هلال الحايـك

القاضي السيدة/ منى رياض ابراهيم مسعود

القاضي السيد/ مصعب مصباح اسعد ذيـاب

تجديـد انتداب القاضي السيد/ عثمان ابراهيم محمود بني طـه قاضياً لدى المكتب الفـني في محكمة التمييز، وذلك اعتبـاراً من تاريخ (21/8/2023) ولمـدة سنـة.

وقـرر المجلـس انتداب قاضي محكمـة عمان الإبتدائية السيد/ خالـد جمال عيسى عـزام قاضياً لدى المكتب الفـني في محكمة التمييز (متفرغـاً)، وذلك اعتباراً من تاريخ (1/8/2023) ولمدة ستـة أشهر