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لليوم الثاني درجات الحرارة في عمان أعلى من العقبة

منذ 3 ثواني
لليوم الثاني درجات الحرارة في عمان أعلى من العقبة

وطنا اليوم:تُسجّل درجات حرارة الآن ضمن مُستويات أربعينية في أغلب مناطق المملكة، حيث أشار التقرير الرسمي الساعي الدوري الصادر عن مطار عمان المدني إلى أن درجة الحرارة في المطار بلغت عند الساعة 1 من ظهر الأحد 42 درجة مئوية و بفارق 3 درجات مئوية مما تُسجّل مدينة العقبة حالياً (39 مئوي).
و ذلك في ظل إزدياد تأثر أجزاء من المملكة الأحد بالكُتلة الهوائية شديدة الحرارة و المُندفعة من صحراء شبه الجزيرة العربية بإتجاه بلاد الشام، و يُتوقع أن تُواصل درجات الحرارة ارتفاعها في العاصمة و بقية مناطق المملكة خلال الساعات القليلة القادمة.
السبب العلمي وراء ذلك يعود بأن المُرتفعات الجبلية يزداد تأثرها أكثر بالكتل الهوائية الحارة مما هو عليه الحال في المناطق المُنخفضة و ذلك لأن الهواء الساخن ذات كثافة أقل مما يعمل على صعوده إلى الأعلى و يرتطم برؤوس الجبال، في حين يكون الهواء ذات درجات حرارة أقل بكثافة أكثر فيهبط إلى الأسفل. كما أن قُرب مدينة العقبة من مصدر الرطوبة يُخفف من التسخين الحراري


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