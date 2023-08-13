مكاتب الاستقدام ترفض الاساءة للمندوبين وتطالب بـ المتسوق الخفي

وطنا اليوم:استهجنت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل، سوء المعاملة والاساءة التي يتعرض لها معظم مندوبي المكاتب وطردهم من مبنى المديرية وعدم السماح لهم بالجلوس بقاعة المديرية المخصصة للمراجعين من قبل بعض موظفي مديرية العاملين بالمنازل التابعة لوزارة العمل ، وذلك خلال انجازهم لمعاملات تخص مجال عملهم .

وطالبت نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام من الحكومة ارسال “متسوق خفي” الى مديرية العاملين بالمنازل التابعة لوزارة العمل، ذلك بسبب سوء المعاملة التي يتعرض لها مندوبي أصحاب مكاتب الاستقدام، خاصة وانهم يمثلون مكاتب استثمارية، تحقق رافدا ماليا لخزينة الدولة، في ظل عدم اهتمام وزير العمل في متابعة شؤون الوزارة في اتخاذ اجراءات تكفل احترام المواطن الأردني حسب توجيهات سيد البلاد للحكومة .

ودان مجلس النقابة سوء المعاملة الذي يتعرض لها معظم مندوبي أصحاب المكاتب بشكل مستمر من بعض موظفين وزارة العمل التابعين لمديرية العاملين بالمنازل، وطرد المندوبين بشكل مستمر من دخول قاعة المراجعين لحين انجاز معاملاتهم والتي باتت تأخذ ساعات طويلة بسبب التعطل المتكرر للنظام الالكتروني في المديرية والذي يشكوا منه معظم اصحاب المكاتب ومندوبهم .

ولفت نقيب اصحاب المكاتب لورنس ابو زيد، انه قام بعض المندوبين بتقديم شكوى لدى امين عام وزارة العمل يوم الخميس من قبل بعض مندوبين مكاتب الاستقدام وقد تم توجيه مذكرة لوزير العمل واعلامه بسوء المعاملة التي يتعرض لها مندوبي المكاتب وتعطل النظام الإلكتروني لوزارة العمل بشكل مستمر مؤكدا أنه في حال عدم تجويد خدمات مديرية العاملين بالمنازل ومنها أصلاح النظام الالكتروني، وتهيئة أماكن انتظار لائقة لمندوبي وأصحاب المكاتب، فسيكون للنقابة اجراءات تصعيدية تحمي كرامة منتسبيها “اصحاب المكاتب” بالإضافة إلى مندوبيهم من سوء المعاملة.

واضاف ابو زيد ان وزارة العمل تعتبر احد الاذرع الاستثمارية للحكومة، لكن الاجراءات المتبعة في مديرية العاملين بالمنازل تشير الى عدم الاهتمام بالمستثمر المحلي