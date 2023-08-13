الغذاء والدواء تدعو المنشآت للتأكد من كفاءة أجهزة التبريد والتجميد

وطنا اليوم:أهابت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالقائمين على المنشآت الغذائية ومستودعات المواد الغذائية بضرورة التأكد من كفاءة أجهزة التبريد والتجميد وسيارات نقل المواد الغذائية وتفقدها بشكل مستمر خاصة بما يتعلق بالمواد الغذائية سريعة التلف وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة بخصوص تداول ونقل المواد الغذائية، وذلك نظراً للظروف الجوية التي تتأثر بها المملكة وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد وحفاظاً على سلامة غذاء المواطنين

واكدت المؤسسة على المواطنين ضرورة تفقد المادة الغذائية التي تحتاج الحفظ في أجهزة التبريد والتجميد وضرورة أخذ الحيطة والحذر من تناول الغذاء في حال بدت عليه أي من علامات فساد الأغذية مثل انبعاث رائحة غير مميزة وتغير اللون الطبيعي.

ودعت المؤسسة إلى حفظ الدواء بناء على الإرشادات الواردة في النشرة الدوائية المرفقة و على عبوة الدواء الخارجية والتي ترشد إلى شروط حفظ و تخزين الدواء بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة والرطوبة وعدم وضعها في المطبخ حيث درجات الحرارة العالية تجنبا لأي تغيرات قد تطرأ على تركيبة الدواء ومكوناته الفعالة خاصة الأدوية التي تستدعي الحاجة حملها برفقة المريض خلال التواجد خارج المنزل في الأجواء شديدة الحرارة، محذرة من استخدام الدواء في حال ملاحظة أي من مظاهر تغير اللون أو الرائحة أو تغير الصلابة أو الليونة والتأكد من حفظ الأدوية التي تحتاج الى تبريد في الثلاجة.

وكما دعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo، و “الواتس أب” على الرقم 0795632000