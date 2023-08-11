الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ بدءاً من السبت

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ بدءا من يوم غد السبت، وأصدرت تعميماً إلى البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بخصوص الظروف الجوية الاستثنائية التي ستؤثر على المملكة.

واستناداً الى تقرير إدارة الأرصاد الجوية والذي يشير الى احتمالية تعرض المملكة لموجة حارة قوية ابتداءً من يوم غد السبت وحتى يوم الاثنين القادم، ولغايات التعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية وبهدف المحافظة على السلامة العامة طلب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عُرابي العدوان (رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة) من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة العمل على ما يلي:

1. ايقاف دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً ضمن هذه الايام.

2. التأكد من جاهزية الاليات اللازمة للتعامل مع أي ظرف طارئ قد ينجم عن الأجواء الحارة.

3. التأكد من عدم تعرض المواد القابلة للاشتعال لأشعة الشمس المباشرة مع اتخاذ تدابير السلامة العامة اللازمة لتفادي وقوع أي حوادث خلال موجة الحر.

4. حماية الآليات والمركبات والأجهزة الحساسة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

5. التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة