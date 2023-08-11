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أكثر من 2500 ميغا واط الحمل الكهربائي المتوقع خلال موجة الحر

منذ 4 ثواني
أكثر من 2500 ميغا واط الحمل الكهربائي المتوقع خلال موجة الحر

وطنا اليوم:قال الناطق باسم شركة الكهرباء الأردنية الجمعة، إن الحمل الكهربائي المتوقع خلال موجة الحرّ المتوقع أن تؤثر على الأردن بدءا من السبت سيكون أكثر من 2500 ميغا واط.
وكان الحمل الكهربائي قد ازداد في شهر تموز الماضي بنسبة 20%، مسجلا 2400 ميغا واط.
شركة الكهرباء الأردنية أكدت قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال ارتفاع درجات الحرارة.


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