الأشغال تتعامل مع ملاحظات وتستكمل عدة مشاريع

وطنا اليوم:تعاملت كوادر وزارة الاشغال العامة والاسكان مع عدد من الملاحظات في مختلف مناطق المملكة، واستكملت العمل على عدد من المشاريع التي من شأنها رفع سوية الطرق والجسور ضمن اختصاص الوزارة.

وكان من اللافت خلال الاسبوع المنصرم انتشار الفرق الميدانية في مختلف المواقع للعمل على فتح العبارات والاودية ومجاري السيول وتهيئتها استعدادا لموسم الشتاء المقبل، حيث عملت تلك الفرق تنظيف تلك العبارات وازالة المخلفات منها وتقليم الاشجار الحرجية في عدد كبير من المواقع.

وفي محافظة الزرقاء تم استكمال أعمال الخلطة الاسفلتية للعطاء الخاص بتعبيد الطريق المؤدي إلى مقر نادي القوقاز، وفي محافظة العاصمة لواء الموقر أجرت كوادر الأشغال اعمال صيانة على طريق الموقر-الأزرق شملت عمليات حقن وترقيع في مواقع عدة على الطريق. وفي محافظة العقبة نفذت الكوادر العاملة اعمال الخلطة الاسفلتية على الشارع الممتد من اشارة التاسعة باتجاه مديرية الشرطة، كما تمت أعمال صيانة لجسر وادي اليتم.

وفي الكرك تمت اعاده تاهيل طرق بالمنطقة شملت تعبيد الطريق من دوار نجاصه بمنطقة مؤته باتجاه إشارة العدنانيه، وفي محافظة معان تمت اعمال إنشاء عبارات صندوقية لطريق سويمرة/قرين.

كما تم الانتهاء من اعمال استبدال فواصل التمدد لجسر ام القطين/ناعور ، وفي منطقة الرامة على طريق البحر الميت تمت اعمال استبدال فواصل التمدد للجسر الواقع بالقرب من مركز صحي الشهيد محمد العدوان ، كما تمت اعمال الطوبار وتركيب حديد تسليح لجدار مخرج وادي الموجب و اعمال تنظيف المخرج – البحر الميت.

كما تمت اعمال الارصفة والجزر الوسطية على تقاطع خريبة السوق /طريق الخدمة الشرقي لطريق المطار، و اعمال صيانة و حقن طريق المطار، اضافة لاجراء صبة نظافة للعبارة الصندوقية المجاورة لمعصرة المناصير على طريق الخدمة الشرقي من شارع المطار.

كما تمت أعمال رفع حواجز معدنيه واقيه على طريق الصحراوي منطقة سواقه ، وتم تركيب شواخص مرورية على الطريق الصحراوي منطقة القويره و منطقة وادي عربة، وبالتنسيق مع الزراعة تم البدء بتقليم الاشجار الحرجيه التي تعيق الرؤيه وتؤثر على شبكات الكهرباء والاشارات الإرشادية