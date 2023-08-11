تفاصيل إفطار الجمعة على مائدة السفير السعودي

وطنا اليوم:أقام السفير السعودي في عمان، نايف بن بندر السديري، اليوم الجمعة، مائدة إفطار حضرها عدد من الشخصيات.

وقال السديري في تغريدة له عبر منصة “X” (تويتر سابقًا)، “إفطار الجمعة.. فرص استثمارية واعدة، تنتظر رجال الاعمال في البلدين الشقيقين”.

وشهد الإفطار حضور كل من: رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ووزير الإعلام السابق صخر دودين، ونايف الفايز وزير الصحة الأسبق، والعين نايفة باشا الزبن، ورئيس نادي الفيصلي نضال الحديد، وعاطف عطيوي المجالي شيخ مشايخ المجالي، وشادي عبد السلام المجالي.

ودأب السفير السعودي على إقامة مأدبة إفطار أسبوعية كل جمعة لشخصيات وطنية أردنية