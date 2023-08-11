عطاء حكومي لإنشاء وصيانة مبنى تفتيش تابع لأمن مطار الملكة علياء

وطنا اليوم:طرحت الحكومة، عطاء لإنشاء وصيانة مبنى تفتيش تابع لأمن مطار الملكة علياء الدولي ومبنى الجمارك بمساحة إجمالية تبلغ 250 مترا مربعا، بحسب ما أوردت دائرة العطاءات الحكومية.

ودعت الدائرة ، “المقاولين الأردنيين المصنفين لديها في مجال الأبنية اختصاص إنشاء أبنية ولديهم أيضا تصنيف في مجال الطرق اختصاص إنشاء وصيانة الطرق بالفئة الثالثة أو الرابعة بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول للتقديم على العطاء”.

وأشارت الوثيقة إلى أن العطاء يتضمن أيضا “توسعة الشوارع القائمة بمساحة إجمالية تبلغ 6300 متر مربع”، إضافة إلى أعمال أخرى.

ولفتت النظر إلى أن عدم قبول عرض المناقصة في حال كانت صلاحية شهادة التصنيف الصادرة عن دائرة العطاءات في تاريخ إيداع العروض منتهية ومهما تم تمديد تاريخ إيداع العروض.

ويبلغ ثمن نسخة وثائق الشراء الواحدة 200 دينار “غير مستردة”، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى أن آخر موعد لدفع ثمن هذه الوثائق في 20 من آب الحالي.

وتحدثت عن تأمين دخول العطاء أي (الكفالة البنكية) وتقدم بمغلف منفصل وهو متطلب أساسي في العطاء، مشيرة إلى أن قيمة التأمين تبلغ 10 آلاف دينار ومدة سريان التأمين 90 يوما