إجراءات للتخفيف على زوار تلفريك عجلون بموجة الحر

وطنا اليوم:أكدتّ مديرة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة و التنموية المهندسة أروى الحياري، أنّ إدارة التلفريك ستتأخذ إجراءات لاستقبال الزوار وتخفيف حدة درجات الحرارة خلال أيام موجة الحر التي تبدأ بالتأثير على المملكة يوم السبت.

وقالت الحياري ، إنّ القائمين على مشروع التلفريك سيعملون على توفير كميات كافية من المياه الباردة والمظلات والمقاعد لتجنب وقوف الزائرين تحت الشمس.

وأضاف أنّ عربات التلفريك قادرة على العمل في درجات حرارة عالية، بالرغم أنها غير مكيفة، فهي مزودة بالنوافذ وتعمل في مناطق أعلى من مستوى الأرض لذلك يكون الهواء أسهل للوصول إلى داخلها.

ودعت الزوار الذين ينوون زيارة التلفريك يوم السبت، إلى تأجيل رحلات إلى منتصف الأسبوع المقبل لتجنب الدور الكبير والوقوف تحت أشعة الشمس ذلك لأنه قد يرافقهم كبار سن وأطفال ويجب اتخاذ تدابير الوقاية خلال الموجة.

وبطبيعة الحال، أنّ العطلة الرسمية الأسبوعية المخصصة لتلفريك عجلون يوم الأحد، وذلك للسماح للزائرين بتجربة التلفريك خلال عطلة نهاية الأسبوع