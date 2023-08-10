إربد: ضبط باعة متجولين ومخالفة محال تجارية

وطنا اليوم:ضبطت لجنة الصحة والسلامة العامة، في محافظة إربد، عددا من الباعة المتجولين، وحررت مخالفات بيئية وبلدية ضد محال تجارية خلال جولة تفتيشية، اليوم الخميس.

وأشار رئيس اللجنة مساعد محافظ إربد للصحة والسلامة العامة، عمر القضاة، إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد الباعة المتجولين في إطار متابعته الشكاوى التي تتلقاها اللجنة من المواطنين.

وبين القضاة أن الجولة تركزت في مجمع عمان الجديد والأحياء والشوارع المحيطة به، لافتا إلى أنه تم تحرير 11 مخالفة تتعلق بعدم التقيد بالشروط الصحية والبيئية التي تتطلبها قوانين وتعليمات دائرة الشؤون الصحية، في بلدية إربد الكبرى واللجنة الملكية لحماية البيئة.

وأشار إلى أنه شارك في الجولة ممثلون عن البلدية، والإدارة الملكية لحماية البيئة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومديرية الصناعة والتجارة