بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

إربد: ضبط باعة متجولين ومخالفة محال تجارية

منذ 5 ساعات
إربد: ضبط باعة متجولين ومخالفة محال تجارية

وطنا اليوم:ضبطت لجنة الصحة والسلامة العامة، في محافظة إربد، عددا من الباعة المتجولين، وحررت مخالفات بيئية وبلدية ضد محال تجارية خلال جولة تفتيشية، اليوم الخميس.
وأشار رئيس اللجنة مساعد محافظ إربد للصحة والسلامة العامة، عمر القضاة، إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد الباعة المتجولين في إطار متابعته الشكاوى التي تتلقاها اللجنة من المواطنين.
وبين القضاة أن الجولة تركزت في مجمع عمان الجديد والأحياء والشوارع المحيطة به، لافتا إلى أنه تم تحرير 11 مخالفة تتعلق بعدم التقيد بالشروط الصحية والبيئية التي تتطلبها قوانين وتعليمات دائرة الشؤون الصحية، في بلدية إربد الكبرى واللجنة الملكية لحماية البيئة.
وأشار إلى أنه شارك في الجولة ممثلون عن البلدية، والإدارة الملكية لحماية البيئة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومديرية الصناعة والتجارة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:57

بايدن: حرائق الغابات في ولاية هاواي “كارثة كبرى”

23:53

الوحدات يعلن مشاركته في دوري أبطال أسيا

23:48

زلزال بقوة 5.3 يضرب جنوب تركيا

23:42

وزير الأشغال يوجه بتشكيل لجنة لبحث كل المشكلات بشكل دوري

23:37

الخارجية ترحب بإعلان أستراليا عودتها لاستخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة”

23:28

الرصيفة تنفذ حملة لإزالة البسطات واعتداءات المحلات التجارية

23:24

الآلاف يتابعون فعاليات صيف الأردن بمدينة الحسين الرياضية في إربد

23:19

الزرقاء تزيل الخيم العشوائية وتأمين بديل خارج الأحياء السكنية

23:07

الأمير الحسين يشكر الأردنيين على مشاعرهم الصادقة لمشاركتهم في حفل زفافه

22:59

إنطلاق فعاليات مهرجان الزرقاء الأول للمونودراما

22:52

ترقية نعيم القاضي لرتبة أستاذ دكتور في جامعة البلقا التطبيقية

20:44

الدكتوره أماندا أكرم الحباشنة مبارك التخرج

وفيات
الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023وفاة عميد المخابرات المتقاعد دميثان أحمد الصرايرةوفيات الأربعاء 9-8-2023وفيات الثلاثاء 8-8-2023