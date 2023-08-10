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تكريم عامل وطن وجد مبلغ 67 ألف دينار وأعاده إلى صاحبه

منذ 3 ساعات
تكريم عامل وطن وجد مبلغ 67 ألف دينار وأعاده إلى صاحبه

وطنا اليوم:كرّم نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان عامل الوطن خالد ظاهر السعود من بلدية الطفيلة الكُبرى الذي وجد قبل يومين مبلغ (67) ألف دينار أمام أحد فروع البنوك في الطفيلة وقام بإعادتها إلى صاحبها.
وأشاد كريشان خلال التكريم (الذي حضره أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون المالية والإدارية د. نضال أبو عرابي العدوان ورئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم عدينات) بأمانة عُمّال الوطن الذين يضربوا أروع الأمثلة في الإيمان الصحيح، والوطنية الصادقة، والإنسانية، والعزة والكرامة، وحرصهم على إعادة الأموال والأغراض الثمينة المفقودة إلى أصحابها، مؤكداً بأن عامل الوطن خالد السعود، يُجسّد مثالاً حيّاً للأمانة والخير والعمل الصالح.
من جانبه ثمّن عامل الوطن خالد السعود هذه الخطوة المُباركة بتكريمه من قِبل نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، لافتاً إلى أن الأمانة لا تحتاج إلى تكريم، ومشيراً إلى أنه يفخر كعامل وطن بأنه يجعل من عمله المقدّس أنموذجاً في ترسيخ الأمانة والمسؤولية وإعادة المفقودات إلى أصحابها، إكراماً لله عز وجل، انطلاقاً من عقيدته الإسلامية السمحة، وإنسانيته الكريمة وأردنيته التي تقوم على المحبة


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