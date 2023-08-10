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السفيرة الأمريكية الجديدة في الأردن تؤدي اليمين الدستورية

منذ 4 ساعات
السفيرة الأمريكية الجديدة في الأردن تؤدي اليمين الدستورية

وطنا اليوم:أدت السفيرة الأمريكية يائيل لمبرت اليمين الدستورية كسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأردن أمام نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الخميس.
وإلى ذلك، قالت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الخميس، إن السفيرة الأمريكية في الأردن، يائيل لمبرت، ستكون سفيرة ممتازة وستعزز الشراكة بين الولايات المتحدة في الأردن.
وأضافت هاريس، في تغريدة نشرتها على موقع إكس “تويتر سابقا، أن لمبرت تعتبر دبلوماسية أمريكية استثنائية على مدار سيرتها المهنية المتميزة.
“اعتمدت أنا والعديد من الاخرين في إدارتنا على خبرتها”، بحسب هاريس


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