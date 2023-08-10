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نجاح تعديل انحراف شديد في العمود الفقري بمستشفى البشير

منذ 4 ساعات
نجاح تعديل انحراف شديد في العمود الفقري بمستشفى البشير

وطنا اليوم:نجح فريق طبي متخصص في جراحة العظام – جراحة العمود الفقري وتشوهاته في مستشفيات البشير، بإجراء أول عملية جراحية لتعديل انحراف شديد وتشوه في العمود الفقري لفتاة تبلغ من العمر 15 عاما.
وقال رئيس اختصاص جراحة العظام والمفاصل الدكتور إياد بن طريف، في بيان نشرته إدارة المستشفيات عبر حسابها على موقع فيسبوك، إنه تم إنهاء معاناة المريضة وتمكنت من ممارسة المشي في اليوم الثاني من إجراء العملية.
وأضاف بن طريف، أن الانحراف الشديد في العمود الفقري كان يؤثر على ممارسة حياتها بشكل طبيعي ويسبب آلاما للمريضة عند الوقوف لفترات طويلة وعلى عمل الأجهزة في جسدها وخاصة الجهاز التنفسي.
وأجرى العملية كل من أخصائيي جراحة العظام والعمود الفقري الدكتور جاسر الزبيدي والدكتور إبراهيم القاسم.
وذكر الدكتور بن طريف أن الفريق الطبي سيقوم بتقديم هذه الخدمة بشكل دوري ومستمر لمرضى وزارة الصحة مما يساهم في تقليل فاتورة التأمين الصحي التي كانت تدفع عند تحويل هذه الحالات للقطاعات الأخرى ويأتي هذا تطبيقا لسياسة وزير الصحة باستحداث تخصصات فرعية ونادرة في مستشفيات وزارة الصحة


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