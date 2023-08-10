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الصيادلة تطلق حملة وطنية لمكافحة التدخين

منذ 4 ساعات
الصيادلة تطلق حملة وطنية لمكافحة التدخين

وطنا اليوم:أعلنت نقابة الصيادلة إطلاق حملة وطنية لتوعية الأردنيين حول مخاطر التدخين وتشجيع الصحة العامة، في إطار دورها الوطني والاجتماعي للتوعية من تأثيرات هذه العادة الضارة، وخاصة بين الطلاب في المدارس.
وقال نقيب الصيادلة، الدكتور محمد العبابنة إن المبادرة تأتي تجاوباً مع مسؤوليتهم تجاه المجتمع، ونشر الوعي حول أخطار التدخين والتحذير من تأثيراته السلبية على الصحة، في ظل انتشار السجائر الإلكترونية والتحديات التي تطرحها.
وأشار العبابنة إلى نتائج تقرير أصدره البنك الدولي، إذ كشف أن الأردن يعاني من أعلى معدلات التدخين على مستوى العالم.
وتفيد الأرقام أن حوالي 24% من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا يعانون من هذه العادة الضارة.

شراكة مع الجهات الوطنية
من ناحية أخرى، أكد أمينة سر النقابة، الدكتور عبد الحميد عليمات، أن الصيادلة يلعبون دورًا فعّالًا في التصدي لهذه المشكلة من خلال تنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة التدخين. ويشدد على أهمية الشراكة مع الجهات الوطنية والدولية لتحقيق أفضل النتائج.
من جانبها، أوضحت رئيسة اللجنة الإعلامية في النقابة، الدكتورة مريم عوض أنهم سيعملون على تنفيذ حملة وطنية في المدارس بعنوان “طلاب بلا تدخين.. يعني جيلًا قويًا”


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