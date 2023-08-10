تعرف على أسعار العمرة للأردنيين براً

وطنا اليوم:توقع رئيس لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر إياد الديك، اليوم الخميس، أن تشهد رحلات العمرة المغادرة من الأردن إلى السعودية “نشاطا” الفترة المقبلة بظل حركة “مقبولة” حاليا بعد الخروج من موسم الحج، وقرب العودة إلى المدارس، إضافة لارتفاع درجات الحرارة.

وحول الأسعار قال إن الرحلة برا تبدأ بـ 220 دينار تشمل المبيت بفندق والتنقل برا.

وبين الديك أن رحلات العمرة يتوقع أن تشهد نشاط من تشرين أول وحتى كانون الثاني 2024.

وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية التأشيرات الإلكترونية للعمرة، ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتسهيل إجراءات وصولهم إليها، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة السعودية في بيان سابق أن تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة نسك على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ، مفيدة أن منصة نسك تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حُزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وعلى مدار الساعة.

وقالت الوزارة إن التسهيلات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن، تأتي ضمن حُزمة التشريعات التطويرية التي عملت عليها مؤخرًا، ومن بينها: تخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63% مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم، وإصدار تأشيرة العمرة في أقل من 24 ساعة، وتمديد تأشيرة العمرة من 30 يوماً إلى 90 يوماً، إلى جانب عدم وجود اشتراطات صحية، وكذلك عدم اشتراط وجود مَحرم للمرأة، بالإضافة إلى تمكين ضيوف الرحمن من التنقل بكل أريحية داخل السعودية