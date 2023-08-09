الملك يؤكد أهمية زيادة التعاون الاقتصادي مع ورواندا

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي فنسنت بيروتا.

وتناول اللقاء فرص توسيع التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار والزراعة والدفاع.

وأكد جلالة الملك أهمية زيادة التعاون الاقتصادي من خلال تشجيع القطاع الخاص في البلدين على بناء الشراكات والاستثمار في القطاعات الواعدة.

كما جرى استعراض الشراكة في محاربة الإرهاب من خلال مبادرة اجتماعات العقبة، وسبل تعزيز هذه الجهود الدولية.

وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووقع البلدان، خلال زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي إلى الأردن، اتفاقية لإعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول ومذكرتي تفاهم للتعاون في التدريب الدبلوماسي وفي قطاع الإسكان والتطوير الحضري.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

وحضره عن الجانب الرواندي رئيس أركان الدفاع الفريق مبارك موغانغا، وأمين عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني اللواء جوزيف نزابامويتا