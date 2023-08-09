إغلاق حدائق الحسين أمام الزوار الخميس

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إغلاق حدائق الحسين يوم غداً الخميس لغايات استكمال الاستعدادات والجاهزية لاستضافة امسيات مهرجان صيف عمان الذي ينطلق الجمعة 11 آب .

وتدعو الامانة اهالي مدينة عمان والمحافظات الاردنية وزوار المدينة الى حضور الفعاليات التي تستمر يومياً حتى 20 آب المقبل ببرنامج يشارك به نخبة من الاصوات الفنية ، والمعزوفات الموسيقية ، والفرق الفلكلورية الاردنية ، والاعمال المسرحية ، فضلاً عن توفير مساحة للفعاليات الترفيهيه للاطفال