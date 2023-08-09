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توضيح من الاقتصاد الرقمي بشأن خلل فني بتطبيق سند

منذ 5 ساعات
توضيح من الاقتصاد الرقمي بشأن خلل فني بتطبيق سند

وطنا اليوم:قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأربعاء، إن تحديثا جديدا للبنية التحتية الخاصة في تطبيق سند، أدى إلى حدوث خلل فني.
وأضافت الوزارة، أن الخلل أثّر على عملية الدخول إلى التطبيق، فيما تعمل كوادرها على حل الخلل خلال مدة قصيرة.
ونصحت الوزارة المواطنين، بتحميل الوثائق المهمة على هواتفهم الخاصة لاستخدامها في حال تكرار مثل هذه الحالات


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