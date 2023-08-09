اتفاق أردني رواندي على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

وطنا اليوم:عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيره وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي، الأربعاء، الجولة الأولى من المشاورات السياسية على المستوى الوزاري بين البلدين.

وقال الصفدي في تصريحات صحفية مشتركة أعقبت المشاورات، إن الأردن وروندا اتفقا على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول.

وأضاف الصفدي، أن الأردن وراوندا ملتزمان بالعمل لتعزيز التعاون بينهما، في عدة قطاعات، أهما والاقتصادية والاستثمارية والدفاعية والسياحية.

وأشار إلى أنه جرى توقيع 10 اتفاقيات بين الأردن وراوندا، من أجل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات