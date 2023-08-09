التربية: دوام مدارس الفترتين من صلاحية مدراء التربية

وطنا اليوم:قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات إن الوزارة أوكلت مهمة تحديد آلية دوام الطلبة في المدارس ذات الفترتين (الصباحية والمسائية) لمدراء التربية.

وأوضحت، أن مدراء التربية هم أكثر دراية بطبيعة المجتمع المحيط بالمدارس ذات الفترتين، لذا قررت الوزارة تفويضهم بهذه الصلاحيات.

وأفادت أن بعض المدارس ذات الفترتين، تعمل بنظام (الشهر بشهر)، وبعضها بنظام (فصل بفصل)، بمعنى يتم التبديل في دوام الطلبة ما بين الفترة الصباحية والمسائية، شهريا أو فصليا