العمل : إنذار 1148 منشأة مخالفة

وطنا اليوم:أنذرت وزارة العمل 1148 منشاة وحررت 2468 مخالفة لمنشآت خالفت أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، منذ بداية العام الجاري 2023.

وقالت الوزارة في بيان ، إن فرق التفتيش في وزارة العمل نفذت في النصف الأول من العام الجاري نحو 14 ألف زيارة تفتيشية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في كافة المحافظات.

ونفذت فرق التفتيش كذلك خلال هذه الفترة حملات تفتيشية موجهة لقطاعات اقتصادية معينة كمكاتب التشغيل وقطاع التعليم الخاص “المدارس الخاصة” والقطاع الزراعي وقطاع الخدمات المساندة “شركات الأمن والحماية” والعمالة غير الأردنية المخالفة وعمل الأطفال