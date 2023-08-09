تقرير: 444 دينارا متوسط الرواتب الشهرية في الأردن

وطنا اليوم:حل الأردن في المرتبة السابعة عربيا في متوسط الراتب الشهري، وذلك ضمن 13 دولة عربية شملها تصنيف موقع “نامبيو” الشهير، لمتوسط الراتب الشهري حول العالم.

وبحسب المؤشر، فإن متوسط الراتب الشهري في الأردن بلغ 627.4 دولارا ما يقارب (444 دينار أردني).، وهو ما اعتبره المؤشر ضمن الفئة المتوسطة، إذ شمل المؤشر 3 فئات وهي: الأعلى، المتوسط، الأقل.

وجاءت قطر في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً بمتوسط الراتب الشهري، بلغ 4105 دولاراً ما يقارب (2906.75 دينار أردني).، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية عربيا والسابعة عالمياً بمتوسط راتب بلغ 3545 دولاراً، بينما حلت سويسرا في المرتبة الأولى على العالم بمتوسط راتب بلغ 5188 دولارا.

ويختص موقع “نامبيو” العالمي بتقديم بيانات حول أسعار المستهلك ومعدلات الجريمة وجودة الرعاية الصحية، ومختلف مجالات الحياة حول العالم