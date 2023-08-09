الوريكات: الي صار في باريس وروما صار بعمّان

وطنا اليوم:أكد المدير العام لهيئة تنظيم قطاع النقل البري عبد الرحيم الوريكات، أن مركبة التكسي رخصت وفق شروط لكن الإشكالية في كثير من الأحيان نقبل الترخيص والشروط وبعد ذلك، نطلب تعديلات.

وقال الوريكات، إنه منذ دخول تطبيقات النقل الذكية إلى أسواق العالم كان هنالك اعتصامات واحتجاجات من قبل أصحاب التكاسي، “الي صار في باريس وروما صار أيضًا في عمّان”.

ونوه إلى أن فكرة التكسي حتى بعد دخول التطبيقات الذكية إلى سوق النقل، حافظت على نفسها؛ كون التكسي له “ركابه”، بالإضافة إلى أن سعر التطبيق أعلى من التكسي؛ حتى يبقى الأخير له الأولوية.

وأضاف، أنه إذا تبين أن سعر تطبيق النقل الذكي سعر الرحلة فيه أقل من التكسي، تعد مخالفة ويتم اتخاذ إجراء بحق التطبيق، لافتًا إلى أنه يسمح للتكسي الاشتراك في تطبيق النقل الذكي، دون دفع رسم التصريح.

ولفت إلى أن الهيئة بصدد طرح عطاء لدراسة احتياجات المملكة من أربعة أنماط؛ التكسي والليموزين وتطبيقات النقل الذكية والمركبات السياحية، مبينًا أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار التخطيط في المدينة.

ونوه إلى أنه يسمح بتسجيل مركبات الكهرباء أو هاتش باك كتكسي أو سرفيس