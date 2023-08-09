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حقوقي مغربي يدعو إلى إيقاف حملة التنمر على لبؤات الأطلس

9 أغسطس 2023
حقوقي مغربي يدعو إلى إيقاف حملة التنمر على لبؤات الأطلس

وطنا اليوم:قال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنائب البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، عادل تشيكيطو، إن لبؤات الأطلس يتعرضن إلى حملة تنمر غير مفهومة وغير مبررة.
ودعا تشيكيطو، إلى وقف حملة التنمر التي تستهدف لبؤات الأطلس، لا سيما وأنها وصلت إلى حد استهداف لباسهن وهاجمت شكلهن وعرضتهن للعنف، بحسب تعبيره.
وتطرق تشيكيطو، خلال المقابلة إلى الوضع الحقوقي في المغرب والتضييق الذي تعاني منه المنظمات الحقوقية بالمملكة، إلى جانب التراجع الكبير في عدد من الضمانات التي تكفلها الحكومة للمواطنين كضمان الحق في الشغل والحق في التعليم والحق في السكن وأيضا الحق في محاكمة عادلة.
وعقب تأهل لبؤات الأطلس لمراحل متقدمة في كأس العالم للكرة النسائية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بجملة من الانتقادات لهن، ما تعليقكم؟
وقال: لو تعلق الأمر بالانتقاد التقني للأداء لاعتبرنا أن الأمر عادي، لكن ما تعرضت له لبؤات الأطلس لم يكن انتقادا بل هو حملة تنمر غير مفهومة وغير مبررة لا سيما وأن هذه الحملة قد استهدفت لباسهن وهاجمت شكلهن وعرضتهن للعنف، وأعتقد أن هذه المسألة نفسية مرتبطة بنوازع ذكورية تقليدانية رجعية ما زالت غير قادرة على استيعاب ما يقع اليوم من تغيير في العالم، وفي المجتمع الذي يسعى إلى تمكين المرأة ما تستحقه من مكانة.
وبعد المباراة التي جمعت منتخب لبؤات الأطلس بنظيره الألماني يوم الاثنين الماضي، بمونديال السيدات والتي انتهت بهزيمة المنتخب المغربي بستة أهداف دون رد، تعرضت اللاعبات إلى حملة تنمر واسعة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وسائل إعلام مغربية


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