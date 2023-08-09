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الهناندة: فتح مركز للخدمات الحكومية في مطار الملكة علياء قريبا

9 أغسطس 2023
الهناندة: فتح مركز للخدمات الحكومية في مطار الملكة علياء قريبا

وطنا اليوم:قال وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، إن مركز خدمات المقابلين جاء ضمن خطة تحديث القطاع العام لتحسين نوعية الخدمات وجودتها وتوفيرها بسهولة، بناء على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأضاف الهناندة “قريبًا جدًا، سيتم فتح مركز خدمات في مطار الملكة علياء لمدة 24 ساعة”، مؤكدًا وجود خطة لفتح عدة مراكز خدمات في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن العام الجاري سيكون هنالك فتح مراكز خدمات في إربد والعقبة والطفيلة والكرك، منوهًا إلى أنه بعد ذلك مراكز للخدمات في الزرقاء والمفرق ومعان.
ولفت إلى أنه مع نهاية العام المقبل سيكون لدى الأردن أكثر من 15 مركزًا للخدمات، مبينًا أنه يتم فتح تراخيص في الوقت الراهن لتقديم الخدمات الحكومية من قبل القطاع الخاص


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