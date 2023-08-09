شركس عن متحور إيريس: خطورته لا تبعث القلق

وطنا اليوم:قال استشاري الصحة العامة للأوبئة، الدكتور غازي شركس، إن المتحور الجديد “إيريس” ينتمي إلى سلالة متحور “أوميكرون”.

وأضاف شركس الأربعاء، أن “إيريس” يحمل صفات أوميكرون ويتسبب في نفس الأعراض وشدة العدوى، لكن لا خطورته تبعث القلق.

وأشار إلى أن التغيرات في المناخ تشجع سلالات فيروس كوفيد-19 على الظهور، وذلك بعد فترة طويلة من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد شركس أنه لا داعي للقلق من المتحور “إيريس”، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بإدراج هذا المتحور ضمن قوائم المراقبة.

كما أكد على أنه لا يمكن منع دخول المتحورات إلى أي دولة، وأنه قد يصل إلى الأردن، مشددا على أن الإغلاقات ومنع السفر ليست طريقة فعالة.

ودعا شركس إلى رصد حالات الالتهابات التنفسية الحادة، وإجراء فحص التسلسل الجيني للحالات المصابة بفيروس كورونا، وهذا الفحص يساعد على التأكد من وجود المتحور الجديد “إيريس” أو عدمه.