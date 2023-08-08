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9 عمليات سطو مسلح بالضفة منذ بداية العام

8 أغسطس 2023
9 عمليات سطو مسلح بالضفة منذ بداية العام

وطنا اليوم:نفذ مسلحون مجهولون صباح اليوم عميلة سطو مسلح على فرع لأحد البنوك في قرية نعلين غرب رام الله، قبل أن يفروا من المكان.
وفتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادث وبدأت باجراء تحرياتها للقبض على المنفذين حسب ما صرح به الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات.
فيما افادت مصادر، أن المبالغ المسروقة من البنك هي 22 ألف دولار 7 اآلف دينار و240 ألف شيكل.
وقبلها بنحو أسبوع نفذت عملية سطو مسلح أخرى على فرع أحد البنوك في السموع جنوب الخليل
وفي تقرير سابق أفاد العقيد لؤي في حديث لموقع “الاقتصادي”، أن عدد حالات السطو المسلح المسجلة في الضفة الغربية بلغت منذ بداية العام الجاري 7 حالات قبل أن ترتفع إلى 9 عمليات في الأسبوع الأخير.
وسجلت حالتا سرقة ضد تاجرين للذهب في الخليل، وأخرى في سوبر ماركت بمدينة أريحا و6 حالات لفروع بنوك، ثلاثة منها في الخليل وواحدة في نابلس وأخرى في طولكرم، واليوم في رام الله.
وأكد المتحدث باسم جهاز الشرطة أن معظم حاالت السطو المسلح تم فك لغزها، وألقي القبض على مرتكبيها وأن الشرطة تحقق في الحالتتين الأخيرتين.
وأشار إلى أن عمليات السطو المسلح في الضفة الغربية محدودة ولا تصل لمستوى “الظاهرة” مؤكدًا أن الشرطة في المرصاد لمثل هذه العمليات


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