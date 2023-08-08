إنهاء العمل بتحويلات نفق المزارع – تقاطع عين غزال

وطنا اليوم:تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن إنهاء العمل بتحويلات مرورية ضمن مشروع حافلات التردد السريع عمان- الزرقاء “الحزمة الثانية” بالتعاون مع مديرية الامن العام، اعتبارا من ظهر يوم غد الأربعاء.

حيث سيتم العمل على إعادة حركة السير للقادم من الزرقاء باتجاه عمان في المنطقة الواقعة من “نفق المزارع” إلى “تقاطع عين غزال” ليربط مع الحزمة الأولى إلى مساربه الدائمة بعد أن تم الانتهاء من إعادة إنشاء كامل مسارب الطريق للجهة اليسرى (3-4) مسارب وكتف وأرصفة وحمايات جانبية مع إعادة ربط كافة المحال التجارية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة والمتمثلة (بخط مياه خو قطر 600 ملم، خطوط الاتصالات والتصريف السطحي) شامل أعمال السلامة المرورية وأعمال الانارة.

بالإضافة إلى انتهاء العمل في منطقة تقاطع عين غزال والتي تشتمل على جسر (BRT) الخاص بحافلات التردد السريع للقادم من طبربور باتجاه الزرقاء والعكس بطول 600 متر، وجسر الشهيد الخاص بالمركبات القادمة من طبربور باتجاه الزرقاء وبطول 200 متر بالإضافة إلى شمول المنطقة أعلاه على جسور مشاة عدد اثنان.

وتدعو وزارة الأشغال المواطنين إلى الالتزام بالإشارات الارشادية والتحذيرية وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الأمن العام