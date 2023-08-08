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مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة الشرطة المستجدين

منذ ساعة واحدة
مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة الشرطة المستجدين

وطنا اليوم:رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، الثلاثاء، حفل تخريج دورة إعداد وتأهيل المستجدين المنعقدة لدى مركز تدريب دفاع مدني الوسط.
وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم تفقد مدير الأمن العام طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظام المسيرين البطيء والعادي.
وأظهر الخريجون مستوى عاليًا من الكفاءة والانضباط في الأداء، والعزم على تنفيذ واجباتهم المستقبلية بأمانة وإخلاص.
وتلقى الخريجون خلال فترة التدريب عدداً من المساقات العلمية والعملية، والتي اشتملت على مناهج متخصصة في العلوم الأمنية والقانونية، وحقوق الإنسان، وبرامج تدريبية لإكسابهم مهارات الدفاع عن النفس واللياقة البدنية والأسلحة، خلال خضوعهم لبرنامج تدريبي متكامل امتد 4 أشهر.
وقال مدير مركز تدريب دفاع مدني الوسط في كلمة له، خلال الاحتفال، إن هذه الكوكبة من فرسان الأمن العام أنهوا تدريبهم التأسيسي، وتسلحوا بالعلم والمعرفة، ليلتحقوا بزملائهم في ميادين الشرف والبطولة، حاملين رسالة الأمن العام القائمة على الاحترافية في تنفيذ الواجبات وتقديم الخدمات الإنسانية، وفقاً لأفضل المعايير خدمة للوطن والمواطن، وتحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفي نهاية الحفل، الذي حضره كبار ضباط الأمن العام، وذوو الخريجين، وزَّع اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، الجوائز التقديرية على مستحقيها


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