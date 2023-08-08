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طبيشات تؤدّي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

منذ 4 ساعات
طبيشات تؤدّي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

وطنا اليوم:أدَّت القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زاهرة عبد الرزاق بديوي طبيشات، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينها.
ويأتي أداء القسم القانوني سندا لأحكام المادة (5) من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة 2017.
وحضر أداء القسم وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير دولة للشؤون القانونية وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء بالوكالة نانسي نمروقة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد جميل السعايدة


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