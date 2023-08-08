بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

نقل مباراة السلط والحسين إربد الى العاصمة عمان

منذ 5 ساعات
نقل مباراة السلط والحسين إربد الى العاصمة عمان

وطنا اليوم:قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، نقل مباراة السلط والحسين إربد من ستاد الأمير حسين بن عبدالله – السلط، إلى ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية لدوري المحترفين.
وبرر الاتحاد الأردني موقفه من نقل المباراة لعدم جاهزية ملعب الأمير حسين لاستضافة المباريات بسبب عدم الانتهاء من أعمال صيانة المرافق الصحية وغرف غيار اللاعبين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:36

تعيينات بوظائف الفئة الثالثة في الأوقاف (أسماء)

19:25

أجواء لاهبة قادمة .. الأردن هذه المرة في قلب القبة الحرارية

19:18

إنهاء العمل بتحويلات نفق المزارع – تقاطع عين غزال

19:16

الأحزاب الوسَطية تتأرجح؛ نتيجة غياب الرؤية

19:12

الصفدي: ضرورة تجويد نصوص معدل الملكية العقارية

19:08

تكثيف الحملات التفتيشية على المدارس الخاصة للالتزام بالرواتب

19:05

مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة الشرطة المستجدين

17:44

تشكيليوا الأردن ينجزون رسومات على بوابة قرية جرف الدراويش

17:35

مناقشة مشروع قانون معدل للملكية العقارية لعام 2023

17:21

البلقاء تبحث سبل إنشاء معهد للتدريب والتشغيل

17:17

بريطانيا تعلن فرض 22 عقوبة جديدة على شركات روسية تستورد الإلكترونيات

17:07

الصندوق الهاشمي للتنمية ينظم يوما طبيا مجانيا للبدو

وفيات
وفيات الثلاثاء 8-8-2023والد العقيد عامر السرطاوي في ذمة اللهوفيات الإثنين 7-8-2-2023وفيات الأحد 6-8-2023وفاة والدة فراس أبو الغنم محافظ الكرك