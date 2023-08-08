هزة أرضية بقوة 3.4 درجة في وادي عربه

وطنا اليوم:سجل مرصد الزلازل الأردني، في تمام الساعة 8:29 من صباح الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، في منطقة وادي عربه، وتحديدا غرب بئر مذكور.

وقال مدير مرصد الزلازل غسان سويدان إن الهزة الأرضية، وقعت على عمق 10 كلم، مضيفا أنها تعد من الهزات الضعيفة إلى متوسطة.

وبين أنه لم يرد بلاغات للمرصد حول شعور أحد من المواطنين بالهزة الأرضية في محيط المنطقة