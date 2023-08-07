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خطة تشمل زراعة ١٠ مليون شجرة في الأردن

7 أغسطس 2023
خطة تشمل زراعة ١٠ مليون شجرة في الأردن

وطنا اليوم:أكدت وزارة البيئة أنها ضبطت ما يقارب 40 ألف مخالفة بيئية خلال عامين منها طرح المياه العادمة والنفايات السائلة وطمم مخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة لذلك.
ووفق مستشار وزير البيئة لشؤون الإعلام أحمد عبيدات، في تصريحات إذاعية، الاثنين، فإن حرائق الغابات وحرق النفايات بطريقة غير سليمة من أهم الأسباب لزيادة ظاهرة الاحتباس الحراري نتيجةً للغازات السامة المنبعثة عند احتراق الغابات.
وأكد عبيدات أن من أهم الأهداف التي تسعى وزارة البيئة لتحقيقها هي مواجهة حرائق الغابات والأشجار بالتعاون مع مديرية الأمن العام والدفاع المدني ووزارة البيئة ووزارة الزراعة للتصدي لهذه الظاهرة للحيلولة دون وقوع الحرائق.
وبين أن العمل جار على مشاريع لزراعة الأشجار ضمن مشروع زراعه 10 ملايين شجرة في جميع أنحاء المملكة بالتعاون مع وزارة الزراعة والجمعية الملكية لحماية البيئة وذلك لزيادة الرقعة الخضراء داخل المملكة والتي لا تتجاوز 1% .
وذكر العبيدات أن 95%؜ من حرائق الغابات والأشجار بالفعل البشري نتيجة لبعض الممارسات السلوكية الخاطئة من قبل المواطنين كرمي أعقاب السجائر وترك النار مشتعلة عند الانتهاء من التنزه.
وتابع العبيدات أن 5%؜ من حرائق الغابات والأشجار عالميا تكون بفعل التغير المناخي كارتفاع مستويات درجات الحرارة والتي قد تتسبب في اندلاع حريق.
ونوة العبيدات بأن المواطن الأردني يجب أن يكون على قدر عالي من المسؤولية بالمحافظة على الغابات الحرجية لأنها الجزء الأساسي والرادع لمواجهة التحديات المناخية وذلك باعتبار أن المواطن هو المتأثر الوحيد بالتغيرات المناخيه


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